В Турции подводят итоги референдума 16 апреля

Референдум в Турции 16 апреля об изменениях в Конституцию завершился. Турецкие граждане проголосовали за переход от парламентской формы правления к президентской. Это значит, что нынешний глава государства Реджеп Эрдоган сможет управлять страной еще на протяжении двух полных сроков и получит расширенные полномочия.

По итогам обработки 98% бюллетеней «за» проголосовали примерно 51,3% граждан Турецкой Республики. Официальные результаты референдума будут оглашены сегодня, 17 апреля. Однако фактически можно подвести итог, что Реджеп Эрдоган добился расширения своих полномочий.

Вечером 16 апреля глава государства поздравил высокопоставленных государственных чиновников с победой на референдуме. В то же время, турецкие оппозиционеры не согласны с итогами голосования и заявили о многочисленных фальсификациях на избирательных участках. Представители оппозиционных сил намереваются добиться пересчета голосов. Как сообщает РБК, речь идет о примерно 60% бюллетеней.

Явка на голосовании составила около 88,3%. Всего на референдум были заявлены примерно 55 миллионов граждан Турции. Примечательно, что во всех крупных турецких городах граждане проголосовали в большинстве против изменений в Конституцию.

Всенародный референдум не обошелся и без происшествий. На юго-востоке страны, в городе Диярбакыре произошла перестрелка, в результате которой как минимум два человека погибли, а еще один получил ранения.

Таким образом, глава государства получит расширенные полномочия. Эрдоган получит законные права упразднить должность премьер-министра и распустить парламент, а все государственно важные решения будет принимать сам.