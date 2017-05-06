В Турции умерла девочка на курорте недалеко от Кемера. У нее внезапно поднялась температура и ухудшилось самочувствие. Врачи частной клиники Анталии не смогли ничем помочь, ребенок умер. Девочка была гражданкой Украины, причина ее смерти устанавливается.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили достоверность информации о смерти восьмилетней девочки, выехавшей с родителями на отдых в Турцию. По словам представителя МИДа Василия Кирилича, малышка жила в одном из отелей поселка Кириш рядом с Кемером. Внезапно ее состояние стало ухудшаться, поднялась высокая температуры. Обеспокоенные родители срочно отвезли ее в ближайшее медицинское учреждение, врачи которого не смогли поставить точный диагноз и отправили пациентку в частную клинику Анталии. Но и там медики не смогли ей ничем помочь. Девочка скончалась.

В. Кирилич отметил, что у него нет информации о причине смерти и точном диагнозе, для этого сейчас делается все необходимое. Сотрудники посольства находятся на постоянной связи с родителями ребенка, так как те нуждаются в помощи для урегулирования всех вопросов с туристической и страховой компаниями. На вопрос, было ли у ребенка какое-либо хроническое заболевание, Кирилич ответил, что это ему не известно.