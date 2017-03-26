В Украине осуществлен перевод часов на летнее время 2017

Сегодня ночью Украина перешла на летнее время, часовые стрелки нужно перевести на один час вперед. Эту информацию сообщили в украинском Министерстве экономразвития и торговли.

«Исходя из постановления украинского Кабинета министров, которое было принято в 1996 году «О временном порядке исчисления», в стране ночью с 25 по 26 марта будет введено летнее время, а именно в 3 часа. Это осуществляется с помощью перевода часов на 1 час вперед», сообщается в министерстве.

Украинская железная дорога, в связи с данным переходом, напоминает, что планируя движение поездов, в учет уже брали новое время. Поэтому указанное время в билетах отправления и прибытия поездов верное. Необходимо уточнить, что Украина ежегодно переводит время два раза. В стране существует летнее и зимнее время. Что касается последнего, на него принято переходить в последнее воскресенье второго месяца осени.

Напомним, шесть лет назад ВР пыталась выполнить отмену часового перевода, но жители страны были против этого, поэтому под давлением постановление решили отменить. Такое порядок временного исчисления в первый раз был использован в Великобритании. Это произошло в 1908 году, причиной этого послужила экономия и рациональное использование электроэнергии на протяжении дня. В Советском Союзе переход между летним и зимним временем осуществлялся с начала 80-х. На сегодняшний день больше 110 государств придерживаются данного порядка.