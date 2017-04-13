Вадим Рабинович выступил с заявлением, что в Украине необходимо странить пост Президента страны и сделать это можно с помощью провидения референдума. Рабинович уверен, что для государства идеально подойдет парламентская форма правления, а не президентская.

Вадим Рабинович заявил о том, что его партия и он сам выступают за упразднение должности Президента в украинском государстве. Он сказал, что каждые выборы проходят по одному сценарию: выбирают хорошего руководителя страны, а потом он оказывается грабителем, который безнаказанно грабит страну.

Чиновник уверен, что парламентская форма правления сможет принести успех государству. По его словам, сейчас нынешняя власть привела к плачевной ситуации, когда народ стали нищим, а рост экономике на нулевой. По его словам, нет ни единой сферы, где сейчас порядок, а это плачевно.