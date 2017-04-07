В Вашингтоне и Москве прокомментировали ракетный удар США по правительственной авиабазе в Сирии

Американские войска нанесли массированный ракетный удар по авиабазе в Сирии. По предварительным данным, есть жертвы и пострадавшие как среди военных, так и среди мирного населения. Американские власти назвали ракетную атаку ответом на химическую атаку сирийского правительства в Идлибе.

В результате первой за все время проведения антитеррористической операции в Сирии ракетной атаки США погибли, по меньшей мере, пять человек, еще семь пострадали, — сообщает агентство «РИА Новости». Глава провинции Хомс, где располагалась правительственная авиабаза, также сообщил, что после атаки на базе начался серьезный пожар. А местные источники сообщают, что ракетный удар мог спровоцировать жертвы среди мирного населения – в деревне, расположенной неподалеку от базы.

По некоторым данным, на авиационной базе в Хомсе могли также располагаться российские военнослужащие. Однако в российском Минобороны не подтвердили данную информацию. В официальном заявлении Пентагона было сказано, что США предупредили Россию о нанесении удара вечером в четверг, 6 апреля.

В России также отреагировали на инцидент. Президент Путин, в частности, заявил, что считает действия американских военных преступлением и агрессией против Сирии, которую российский лидер считает суверенным государством. Президент также отметил, что эта агрессия была совершена под продуманным предлогом. Слова Путина приводит кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.