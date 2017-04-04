В Южной Корее скончалась жертва военных преступлений Японии, попавшая в сексуальное рабство

Число, оставшихся в живых жертв военных преступлений Японии во время их оккупации Кореи, сократилось на одного человека. Сегодня умерла невольница корейских борделей для японских солдат.

В общей сложности в рабстве этих борделей находилось более двухсот тысяч кореянок, которые носят звание жертв военных преступлений Японии. Это происходило в промежутке между 1910 и 1945 годов, тогда Япония колонизировала Корею.

Теперь живых жертв этих преступлений стало гораздо меньше на одного человека, скончалась Ли Сун Док будучи в возрасте 99 лет. Об этом передает информационное агентство Южной Кореи под названием «Рёнхап».