Журналист Билл О’Рейли, который работал на телевизионном канале Fox News, был уволен с невозможностью возврата на телевизионный канал. Главная причина увольнения – это наличие судебного иска, направленного против журналиста на основании сексуальных домогательств, об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на представителей Fox News.

Стало известно по сообщению телеканала Fox News, что по обоюдной договоренности с Биллом О’Рейли, работающем на канале, его уволили. По договоренности журналист не имеет права возвращаться на телеканал.

Ранее сообщалось о том, что против О’Рейли был подан судебный иск по поводу сексуальных домогательств. Последнее стало последней каплей, как для руководства канала, так и для компаний, заказывающих услуги рекламы в Fox News.

Помимо скандала с сексуальными домогательствами, журналист был вовлечен и в другой скандал: в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, О’Рейли назвал В.Путина «убийцей».

Ведущий работал на канале с 1996 года.