В связи со сложной ситуацией в Венесуэле и обвинениями со стороны США правительства государства в распространении и пособничестве насилию, глава Венесуэлы заявил о том, что страна хочет выйти из Организации американских государств.

Николас Мадуро, который сейчас является Президентом Венесуэлы, в социальной сети написал пост, в котором высказывает желание выйти из Организации американских государств. По его мнению, Венесуэла – это страна свободы, страна революционеров и освободителей, поэтому ей негоже принимать условия сверху. «Мы заставим их уважать нас» — заявил Николас Мадуро.

Сама процедура выхода любого члена ОАГ достаточно сложная и длительная, занимает около 2-х лет. Помимо продолжительности процедуры, Венесуэла для выхода должна погасить все свои обязательство перед организацией, а это около 9 миллионов долларов.