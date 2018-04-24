Вербовщица Эллисон Мэк пыталась привлечь к секте Эмму Уотсон

Актриса Эллисон Мэк, которая подозревается в эксплуатации людей и привлечению девушек в рабство, пыталась склонить к вступлению в свою секту коллегу Эмму Уотсон. Преступница предприняла как минимум три попытки завербовать знаменитость.

Популярная актриса Эллисон Мэк, прославившаяся после своей роли в «Тайнах Смолвиля», с большой долей вероятности попадет за решетку в связи с обвинениями в вербовке девушек в рабство. Мэк подозревают, что она состояла в некой секте, которая обманом привлекала к своей деятельности молодых девушек с целью дальнейшей передачи их в трудовое или сексуальное рабство.

Следователи выяснили, что Мэк предпринимала попытки заманить к своей секте свою знаменитую коллегу Эмму Уотсон. Оказывается, Эллисон неоднократно связывалась с Эммой в социальных сетях с предложением примкнуть к ее организации.

«Я участвую в уникальном женском движении по саморазвитию и хотела бы тебе об этом рассказать», — писала Мэк.

Вербовщица пыталась связаться с Эммой Уотсон как минимум три раза. Кроме того, установлено, что она также обращалась с аналогичным предложением к исполнительнице Келли Кларксон, а также к некоторым другим знаменитостям. Удалось ли ей завербовать в секту кого-то из них, пока достоверно неизвестно.