Виктор Янукович ответил на обвинения Генпрокуратуры Украины

Виктор Янукович ответил Генпрокуратуре Украины, которая обвиняется в том, что он скрывается от органов правосудия.

Украинская Генпрокуратура заявила, что хотела бы допросить Виктора Януковича, но это не возможно по причине того, что бывший лидер страны скрывается в России. Украинец дал интервью, в котором прокомментировал заявления ГПУ.

«Мною были отправлены письма президентам РФ, Польши, Франции и Америки, СВ, ПАСЕ с просьбой повлиять на власть страны. После подписания мною соглашения урегулирования кризиса, руководители Майдана нарушили его, поддержали их западные страны. Поддержка этих стран привела к перевороту и войне в Донбассе, была уничтожена украинская экономика, произошло разделение народа. Киев не заинтересован в завершении военных действий, выполнения соглашений, подписанных в Минске, так как наступит время отвечать за поступки. По этой причине я решил обратиться к главам стран, призывая их содействовать в проведении расследования убийств, использовать влияние для завершения донбасской войны. Надеюсь, мои просьбы будут услышаны, они помогут приблизиться к завершению конфликта. Недавно российская Генпрокуратура направила письмо Генпрокуратуре Украины с подтверждением о готовности для организации моего допроса, надеюсь на приезд ГПУ. Нам точно есть что обсудить», — говорит Янукович.