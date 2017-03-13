Владимир Макович боролся с опухолью головного мозга

С Донецка пришло сообщение о кончине Владимира Маковича, который был первым спикером ДНР. Эту новость вчера рассказали в Народном совете.

Сообщается, что 54-летний мужчина боролся с раком мозга, диагностированый еще до самого начала военных действий в этом крае.

«Владимир скончался перед планируемой операцией, квалифицированные врачи обсуждали ее целесообразность, так как имелось много возможных рисков», — рассказал представитель совета.

Эта печальная новость также была подтверждена Борисом Борисовичем, который ранее занимал должность в Республике министра иностранных дел. Он заявил об этом у себя в блоге на Фейсбуке. Ранее источники утверждали, что у Владимира были проблемы с сердцем, а его смерть наступила в результате сердечного приступа.

Напомним, весной три года назад мужчина зачитывал декларацию о республиканской госнезависимости. Через несколько месяцев он занял должность спикера Верховного совета, но спустя некоторое время его задержали, так как подозревали в причастности убийства Толика Кляна, который работал оператором российского телеканала. Необходимо отметить, что за последние пару лет умерли и были убиты одни из самых известных командиров ополченцев Донбасса.