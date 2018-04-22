Водитель снял на видео «НЛО» на дороге в Таиланде

В Таиланде произошло ДТП, в рамках которого один из водителей снял на видеорегистратор «НЛО». Объект, по своей форме напоминающий уменьшенный «корабль пришельцев», внезапно упал на дорогу прямо перед автомобилем. В результате происшествия никто из автомобилистов не пострадал.

Видео небольшого дорожно-транспортного происшествия в Таиланде облетело весь Интернет и стало очень популярным. Все из-за того, что на камеру видеорегистратора попал неопознанный летающий объект, на первый взгляд внешне напоминающий по своей форме «корабль пришельцев», но только существенно меньший по размерам.

НЛО упал прямо на дорогу перед одним из автомобилей в потоке машин. После происшествия автомобиль остановился, водитель вышел из машины и осмотрел место инцидента. В результате этого происшествия никто не пострадал, а все участники дорожного движения продолжили езду.

Что именно упало перед автомобилем, до сих пор точно не понятно. По одной из версий это была крышка от установленного неподалеку резервуара, внутри которого находился цемент. Предположительно, резервуар взорвался, а крышка вылетела на дорогу, напугав участников дорожного движения.