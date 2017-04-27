Как стало известно из информации, представленной непосредственно Военно-воздушными силами США, они успешно провели испытания по запуску межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая должна стать основой для ядерного оружия Америки.

Сами испытания и запуск прошли по плану, и боеголовка ракеты долетела до намеченной точки – Маршалловых островов, где располагается военный полигон США. Запуск ракеты происходил в Калифорнии на военной базе Ванденберг.

Некоторые эксперты связывают провидение таких испытаний с напряженной обстановкой вокруг КНДР, но представители ВВС США отрицают данный факт, ссылаясь на то, что запуск ракеты Minuteman III был еще запланирован год назад. По утверждению США, данная ракета – это единственный вид межконтинентальной баллистической ракеты, которую они имеют в собственном распоряжении. Других видов ракет у них нет.

Правительство США не исключает возможности применения своего оружия в конфликте против КНДР.