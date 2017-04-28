По заявлениям политического обозревателя и историка Стивена Коэна, вероятность разжигания военного конфликта между США и Россией возрастает все больше и больше. Нападки и обвинения со стороны Америки в адрес России приведут к началу войны.

Как заявляет политолог, все чаще можно услышать громкие заявления представителей правительства США о том, что они просто вынуждены или обязаны начать войну с Россией, чтобы защитить от ее нападок другие территории. Также политолог отметил, что все заявления Америки «пусты», пока они не подкреплены ни какими доказательствами, но при этом информация все больше и больше распространяется с помощью американских каналов.

Стивен Коэн уверен, что с каждым днем заявлений, которые разжигают конфликт, будет все больше, так как именно такую тактику выбрало руководство США.