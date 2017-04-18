Воры в законе, последние новости: за последние шесть лет в Грузии были возбуждены дела против 146 человек по статьям «членство в воровском сообществе» и «вор в законе»

Грузинские воры в законе подпадали под уголовные следствия 146 раз с 2012 года в Грузии. Кроме того, десятки человек, преступников с грузинским гражданством, были выдворены из других стран постсоветского пространства за этот временной период.

Как сообщили в главном управлении прокуратуры Грузии, за последние шесть лет в стране было возбуждено 146 уголовных дел отдельных лиц по факту участия подозреваемых в преступных обществах «воры в законе». При этом самым насыщенным в этом плане получился 2013 год, когда была возбуждена половина уголовных дел за весть этот период – семьдесят производств.

В 2012 году грузинские следователи возбудили дела в отношении одиннадцати лиц, в 2014 – тридцати пяти, а в 2015 – в отношении семи человек. В прошлом году под уголовное следствие попали девятнадцать человек, а в первом квартале текущего года – четыре преступника.

Несмотря на то, что за весь этот период в других странах были выдворены десятки грузинских «воров в законе», ни одного человека, как отметили в прокуратуре, не экстрадировали обратно в Грузию.

Изначально грузинское законодательство предусматривало уголовные санкции за «членство в сообществе» или статус «вора в законе» тюремный срок от трех до восьми и от пяти до десяти лет соответственно. Также суд мог назначить штраф в зависимости от обстоятельств. Согласно нынешнему законодательству, за членство или статус «вора в законе» могут назначить срок от пяти до восьми и от семи до десяти лет лишения свободы соответственно.