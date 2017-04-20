По информации американского телеканала Fox News, вблизи Аляски были замечены российские бомбардировщики, которые опять с неизвестной целью облетели территорию. Военные США не стали предпринимать никаких действий на перехват.

По заявлению Лукаса Томлинсона, который является продюсером телеканала Fox News, стало известно, что в небе вблизи Аляски уже второй день подряд замечены российские бомбардировщики. В первый свой полет, на действия российских летчиков быстро отреагировали американские военные, которые вынуждены были на перехват отправить свои истребители. В итоге российские бомбардировщики покинули акваторию побережья. При повторном же облете территории, военные США не стали реагировать на действия российских бомбардировщиков и не направляли никакой техники на перехват. Россия подтвердила данный факт, но заявила о том, что все полеты были проведены в соответствии с международными правилами и они не пересекали территории Аляски.