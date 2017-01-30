Возможные последствия выхода США из Транстихоокеанского партнёрства

Барак Обама, занимавший Овальный кабинет в Белом доме до января текущего года, возлагал на Транстихоокеанское партнёрство большие надежды, считая, что эта договорённость поможет уменьшить влияние Китая в регионе.

Критики Транстихоокеанского партнёрства указывали, что такое соглашение может привести к сокращению числа рабочих мест. Трамп начал свою деятельность в Белом доме с подписания ряда указов, имеющих непосредственное отношение к выполнению обещаний, данных в ходе предвыборной кампании. Одним из таких шагов стало подписание указа о прекращении участия США в Транстихоокеанском партнёрстве.

Конечно, нельзя не обратить внимание на тот факт, что соглашение так и не вступило в силу, поскольку не было ратифицировано Конгрессом, на что, несомненно, повлияли негативные отзывы многих избирателей об этой инициативе. Но поступок Трампа нельзя рассматривать только как красивый жест, не имеющий практического значения. В долгосрочной перспективе выход из ТТП, вероятно, будет иметь ряд последствий, в первую очередь отрицательных. Утрата лидерства Начнём с очевидного — если Соединённые Штаты Америки прекратят борьбу за экономическое лидерство в Азиатском регионе, этим воспользуется КНР.

По мнению ряда бывших чиновников, принадлежащих к Республиканской партии, которое приводил в конце лета журнал Foreign Policy, отказ от соглашения нанесёт удар и по репутации, и по экономике страны, поскольку устанавливать торговые правила в Азии станет КНР. В середине осени The Washington Post указывала, что отказ от договорённостей о Транстихоокеанском партнёрстве создаёт пустоту, которую может заполнить Китай. Примеры такого развития событий уже были: например, учреждение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций после того, как функционеры МВФ не смогли прийти к соглашению по реформированию фонда в интересах развивающихся стран. Тогда союзники США были вынуждены поддержать инициативу Китая. Невыгодные альтернативы Пекин разрабатывает собственную альтернативу ТТП — Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП). Если в Транстихоокеанском партнёрстве не предполагалось участие Китая, то ВРЭП оставляет за бортом США. Выход Соединённых Штатов Америки из ТТП делает китайский вариант соглашения более привлекательным для их партнёров в регионе. Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, заявил, что «если с ТТП ничего не получится, начнёт действовать ВРЭП». Но предложенное КНР соглашение делает деятельность американских предприятий в Азии невыгодной, потому что во многих сферах предусматривает менее высокие стандарты, чем приняты в Соединённых Штатах. Особенно это касается экологии, мало внимания уделяется также защите прав трудящихся. Существенные проблемы есть и в области патентного права и интеллектуальной собственности. Тревожный сигнал для партнёров Подобная перемена позиции США не может не вызывать насторожённости их торговых партнёров. В заключении соглашения заинтересованы в первую очередь страны, зависимые от торговли. В сложившейся ситуации те из них, которые рассматривают США в качестве основного торгового партнёра, по мнению аналитиков Sterling Financials, могут переориентироваться на Китай. Например, Перу было одной из стран, активно содействовавших созданию ТТП. В последнее десятилетие эта страна подписала ряд торговых соглашений, в том числе с ЕС, Японией и Китаем, и стала одной из самых экономически успешных стран Южной Америки. Но ключевая роль в развитии торговли отводилась США. В 2009 году был заключён торговый пакт между странами, и за следующие 5 лет товарооборот между ними вырос с 9 до 14 миллиардов долларов. Соглашение открыло США доступ к товарам из Перу, в частности, драгоценным металлам, и позитивно сказалось на экономике Перу и уровне жизни в стране. Все эти положительные тенденции может нивелировать прекращение участия США в переговорах по ТТП, ведь за выходом из этого соглашения может последовать и пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле. Перспектива пересмотра НАФТА Пересмотр НАФТА также был одним из предвыборных обещаний нынешнего президента. Такой шаг может оказать негативное влияние на торговый оборот с Мексикой и Канадой. Протекционистские меры Трампа, связанные с автомобильной промышленностью, направлены главным образом против переноса производств в Мексику, но он замалчивает тему сборки автомобилей в Канаде. Любопытно, что, критикуя Toyota за перенос производства на территорию Мексики, президент не уточнил, что завод работает в Канаде и его перенос не окажет влияния на занятость в США. Как заметила руководитель группы по промышленным, экономическим и трудовым вопросам в Центре автомобильных исследований (CAR) К. Дзичек, сборка автомобилей на территории северного соседа Соединённых Штатов не вызывала недовольства сторонников нынешнего президента. Она выразила сомнение, что направленная против Канады риторика может быть полезна. И всё же большая часть автомобилей, собираемых на территории Канады, экспортируется в Соединённые Штаты Америки, и протекционистская риторика президента, по мнению финансового эксперта Sterling Financials Константина Гофмана (Konstantin Gofman), ставит канадскую промышленность в уязвимое положение.