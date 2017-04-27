По информации агентства Reuters, Военно-воздушные силы Израиля атаковали склад, расположенный недалеко возле аэропорта Дамаска. Данную информацию также подтверждает и телеканал «Аль-Манар», Ливия. Пояснений и заявлений со стороны израильских военных не поступало.

По неподтвержденной информации, авиа удары были нанесены на склад, где размещалось топливо. По итогам атаки склад с топливом взорвался, а сила взрыва была настолько мощной, что ее было слышно даже в радиусе 25 км. Данных о пострадавших пока нет.

Негласные нападения Израиля на Сирию происходят с определенной периодичностью. Последним громким скандалом ознаменовались отношения между двумя государствами, когда бомбардировщики из Сирии нанесли ответные удары на военные самолеты Израиля, которые нарушили территориальные границы Сирии. Во время данного конфликта пострадала и Иордания, на территорию которой также попали остатки военных ракет.