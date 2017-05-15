Выборы мэра Еревана — 2017 закончились победой Республиканской партии. Это значит, что во главе города снова станет действующий глава Еревана Тарон Маргарян. За него проголосовали 71,2% граждан, что составляет 240 036 человек.

Вчера в республике Армения проходили выборы в мэры города Ереван. С их окончанием Центральная избирательная комиссия страны подсчитала бюллетени, собранные со всех 474 избирательных участков, специально сформированных для выборов Совета старейшин города.

В результате выяснилось, что с большим отрывом от своих конкурентов, победила Республиканская партия, за нее проголосовало более 240 тысяч граждан или 71,2%. Это значит, что ереванским градоначальником снова станет действующий, на данный момент, мэр Тарон Маргарян.

На второе место вышел политический блок “Елк”, за который отдали свои голоса более 7 тысяч ереванцев или 21%, на третьем — партия “Екир Цирани”- более 26 тысяч граждан или 7,7%.

Согласно местному законодательству, мэром Еревана может стать кандидат, чья партия набрала более 50% голосов, таким образом, становится очевидно, что Тарон Маргарян сохраняет за собой кресло главы города.

Напомним, что всего в выборах мэра Еревана участвовало 345 226 избирателей, что составило почти 41% от всех граждан, имеющих право голоса. Кандидатами в выборах было всего три партии. Главой “Елк” является Никола Пашинян, а “Еркир Цирани” — Заруя Постанджян.