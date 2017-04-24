Марин Ле Пен, которая является лидером партии «Национальный фронт», вышла во второй тур выборов вместе с Эммануэлем Макроном, обыграв двух других претендентов на пост президента Франции. После оглашения результатов, М. Ле Пен назвала Макрона слабаком, не умеющим решать вопросы.

После победы в 1-м туре президентских выборов Марин Ле Пен сразу начала проводить активную предвыборную работу для победы во 2-м туре. Лидер «Национального фронта» собрала пресс-конференцию, на которой назвала Эммануэля Макрона «слабаком», не умеющего решать проблему терроризма.

Также Марин Ле Пен высказала свое мнение по поводу кандидатуры соперника, назвав Макрона не только слабым, но и не патриотичным, радикально настроенным политиком, который нацелен только на открытие границ Франции.

В первом туре Марин Ле Пен набрала 21,53%, в тоже время Эммануэль Макрон 23,75%.