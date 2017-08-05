Взрыв в Абхазии: вчера в Петербург прилетел самолет, на борту которого находились тела погибших на отдыхе в Абхазии россиянок Е. Поляковой и Е. Тимофеевой. Женщины скончались в момент взрыва на оружейном складе. Всего от взрыва пострадали тридцать три россиянина, все они были обычными туристами.

Вчера в город на Неве прилетел самолет с телами двух погибших в Абхазии женщин — Елены Тимофеевой и ее тезки, Елены Поляковой. В Питере тела россиянок отправят в морг, а уже оттуда их заберут родственники. Как и обещало абхазское правительство, республика оплатила все материальные расходы. связанные с перевозкой тел женщин на родину.

Напомним, что второго августа, в пятом часу вечера по Москве, в абхазском селе Приморское прогремел взрыв на складе оружия, принадлежащему Минобороны республики. Один взрыв детонировал другой, в результате чего произошла целая серия взрывов боеприпасов разной квалификации. Неподалеку от места инцидента, две россиянки — туристки прогуливались на лошадях верхом. Обе женщины погибли от осколочных ранений.

Травмы различной тяжести получили еще тридцать пять россиян и двадцать девять жителей самой Абхазии. Всех их сразу же разместили в местные лечебные учреждения. На данный момент, в больнице остаются всего семь человек, остальные пострадавшие выписаны. В Минздраве республики отметили, что все, находившиеся недалеко от склада были туристами, приехавшими в Приморское на целебные источники, которым славится село.