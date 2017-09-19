Взрыв в центре Луганска: вандалы подорвали памятник бойцам ЛНР

В самом сердце Луганска неизвестные подорвали памятник бойцам ЛНР, министр МВД непризнанной республики обвинил в преступных действиях киевские власти. Игорь Корнет считает, что подорвать памятник десантникам, сражавшимся на стороне ЛНР, мог только тот, кто не согласен с фактом существования ДНР и ЛНР. На месте преступления ведутся следственные работы.

В ЛНР, в самом центре Луганска, серьезно пострадал памятник ополченцам: его кто-то подорвал, желая подорвать общественный порядок в городе. Власти республики в данном инциденте видят «руку» Киева – на пьедестале памятника стоит боевая машина десантников, отстаивавших независимость республики. Мемориал открылся 2 августа 2015 года и простоял нетронутым относительно долго: вандалы вспомнили о нем только сейчас и заложили 5 кг тротила. Жертв от взрыва в городе нет, ведется следствие.

Министр госбезопасности непризнанной республики Леонид Насечник расценил закладку тротила под памятник как теракт и обвинил в случившемся диверсантов из ВСУ. Лица, заложившие взрывчатку под днище машины, действовали профессионально.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против республик ДНР и ЛНР, окрестив всю деятельность «Антитеррористической операцией» (АТО). Две области Украины заговорили о своей независимости от Киева сразу после событий на Майдане, а поскольку Киев не хочет терять свои земли, он объявил власти непризнанных республик сепаратистами. Не все самопровозглашенные республики признаются миром и ООН, а страны, потерявшие земли, всегда возражают против создания новых государств.