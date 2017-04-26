Взрыв в Черногории 25 апреля может серьезно осложнить развитие туристического бизнеса этой страны. Такое мнение высказал Юрий Барзыкин, 1-ый президент Российского союза туриндустрии. Всех, кто решил отдохнуть в Черногории, российские турагентства призывают к осторожности.

В Черногории ведется розыск лиц, причастных к совершению взрыва автомобиля в популярном среди туристов городке Херцег-Нови. Террористы специально выбрали самое людное место города, в момент трагедии там находилось около 70-ти человек. Несмотря на то, что от машины, начиненной взрывчаткой, остался только искореженный корпус, пострадал один водитель, который получил травму бедра и ног.

Кем являются заказчики и исполнители преступления, какое именно взрывное устройство находилось внутри авто — пока неизвестно. По крайней мере, местная полиция не разглашает эти данные.

По мнению политологов, ухудшение ситуации, связанной с безопасностью внутри страны, напрямую зависит от ее стремления войти в Евросоюз и НАТО, чему не рады некоторые радикально настроенные группировки. При этом, местные власти мало обращают внимание на возникающие проблемы, связанные с внешним турпотоком.

МИД России, еще до совершения взрыва, говорил об ухудшении политической атмосферы в Черногории, в связи с чем всех туристов призывали быть предельно осторожными. Сегодня с такими же рекомендациям к россиянам обратился и Российский Союз туриндустрии в лице его главы Юрия Барзыкина, ведь по официальным оценкам, примерно 25% наших соотечественников предпочитают ежегодно отдыхать на курортах Черногории.