В связи со взрывом в Риме, Федеральное агентство по туризму обратилось к российским туристам в Италии с призывом быть бдительными, избегать большого скопления людей и сотрудничать с местной полицией. Пострадавших среди россиян нет.

Федеральное туристическое агентство обратилось к тем нашим соотечественникам, кто отдыхает в Италии, с просьбой проявлять бдительность, в связи с произошедшим взрывом в центре Рима, вчера, двенадцатого мая. В частности, Ростуризм просит россиян избегать мест, где обычно собирается большое количество людей, идти на контакт с полицией, соблюдать меры личной безопасности.

Напомним, что взрывное устройство сработало рядом со зданием почты и вокзалом Остьенце, между двумя автомобилями. В результате никто не пострадал, полиция оперативно выехала на место и оцепила его для дальнейших оперативно-розыскных действий. Появилось сообщение, что взрывное устройство было выполнено кустарным способом.

Прокуратура итальянской столицы уже высказала предположение, что взрывчатка была заложена в людный район города местными анархистами. Тем не менее сила взрыва и устройство взрывчатки говорят о том, что у тех, кто за этим стоит не было цели убить и ранить как можно больше людей. Скорее всего, это была протестная акция.