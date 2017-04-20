Отравляющий газ ИПРИТ был применен против американских и австралийских военных террористами из ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в иракском Мосуле. Инцидент произошел в прошедшее воскресенье, 16 апреля. Срочная медпомощь понадобилась 25 иракцам, сами военные инструкторы серьезно не пострадали. Это не первая химатака со стороны запрещенной группировки.

По сообщению ИА ТАСС, террористическая организация ИГИЛ использовала против американских сил коалиции в Ираке ядовитое вещество ИПРИТ. В результате, срочная медицинская помощь была оказана 25 военным иракцам, иностранцы не пострадали. От местных военных стало известно, что за день до этого происшествия, ИГИЛовцы отправили снаряд с хлорином в западную часть Мосула.

Представитель от МИД России Мария Захарова рассказала, что террористы стали использовать химическое оружие в Мосуле регулярно. МИД выразил официальное беспокойство этим фактом, после того, как информация о химатаках стала поступать к ним из Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Военный эксперт Антон Мардасов считает, что успех диверсионных химатак ИГИЛа можно объяснить полной неготовностью к ним американских военных. Террористы имеют свои ячейки по всему Ираку, а заряды с тем же хлорином легко делаются даже в школьных лабораториях, поэтому их атаки всегда неожиданны. Также Мардасов рассказал, что у боевиков есть очень большие запасы химического оружия, которое, скорее всего, они прячут в сети подземных тоннелей по всему городу. Его изготовление началось в 2014 году, когда в Мосуле был провозглашен халифат и террористы спешили пополнить запасы химоружия, перед тем, как город придут освобождать.