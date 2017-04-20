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Отравляющий газ ИПРИТ был применен против американских и австралийских военных террористами из ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в иракском Мосуле.  Инцидент произошел в прошедшее воскресенье, 16 апреля. Срочная медпомощь понадобилась 25 иракцам, сами военные инструкторы серьезно не пострадали. Это не первая химатака со стороны запрещенной группировки.

ИПРИТ, ИГИЛ
Фото: Anna News

По сообщению ИА ТАСС, террористическая организация ИГИЛ использовала против американских сил коалиции в Ираке ядовитое вещество ИПРИТ. В результате, срочная медицинская помощь была оказана 25 военным иракцам, иностранцы не пострадали. От местных военных стало известно, что за день до этого происшествия, ИГИЛовцы отправили снаряд с хлорином в западную часть Мосула.

Представитель от МИД России Мария Захарова рассказала, что террористы стали использовать химическое оружие в Мосуле регулярно. МИД выразил официальное беспокойство этим фактом, после того, как информация о химатаках стала поступать к ним из Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Военный эксперт Антон Мардасов считает, что успех диверсионных химатак ИГИЛа можно объяснить полной неготовностью к ним американских военных. Террористы имеют свои ячейки по всему Ираку, а заряды с тем же хлорином легко делаются даже в школьных лабораториях, поэтому их атаки всегда неожиданны. Также Мардасов рассказал, что у боевиков есть очень большие запасы химического оружия, которое, скорее всего, они прячут в сети подземных тоннелей по всему городу. Его изготовление началось в 2014 году, когда в Мосуле был провозглашен халифат и террористы спешили пополнить запасы химоружия, перед тем, как город придут освобождать.

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