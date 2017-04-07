Химатака в Сирии унесла жизни более 70 человек, в том числе 27 детей

Химатака в Сирии привела к смерти не менее 27 детей. Почти 550 человек в сирийской провинции Идлиб в большей или меньшей степени отравились в результате атаки. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии – за их жизни борются врачи.

Организация ЮНИСЕФ сообщает, что в Идлибе, в районе поражения, расположились несколько мобильных клиник. Организация медицинского лагеря была проведена в том числе и при поддержке Детского фонда ООН. К текущему моменту известно, что в результате химической атаки погибли как минимум двадцать семь детей. Всего пострадали более полтысячи мирных жителей, в том числе и детей.

В районе, где была проведена химическая атака, представители ЮНИСЕФ развернули кампанию по предоставлению медицинской помощи. В мобильные медицинские клиники постоянно доставляются лекарственные препараты и медикаменты. Однако гарантии того, что удастся спасти всех пострадавших, нет.

Химическая атака на мирные территории была произведена в населенном пункте Хан-Шейхун, что в сирийском Идлибе. По некоторым данным, общее число погибших составило не менее семидесяти человек.

Некоторые правозащитные организации возлагают ответственность за химатаку на правительственные авиационные войска. С жесткой критикой в адрес Башара Асада уже выступил глава Белого дома Дональд Трамп, — сообщает РБК. По словам американского лидера, его отношение к Асаду и его режиму резко поменялось после совершенного им «преступления против человечества».