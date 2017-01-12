Яков Циперович вечно молодой: житель Германии не стареет

Ученые и простые люди постоянно задаются вопросом, как сохранить молодость навсегда. О секретах вечной молодости интересуются с незапамятных времен. Пока эти поиски безуспешны. Об этом передает одно из российских изданий.

В мире есть люди, которые могут доказать, что все же существует вечная молодость. Так, мужчина, проживающий в Германии, после пережитой клинической смерти, не спит и не стареет. Яков Циперович родом из Беларуси, ранее он проживал в центре этого государства, рассказал, что этот инцидент произошел с ним в 1979 году. О белорусе написано немало, так как он считается одним из удивительных людей в мире. Ни один ученый не способен объяснить причину остановки возрастных изменений.

Стоит отметить, что длительность клинической смерти составляла около часа. Обычно во время остановки сердца через пять минут в организме человека происходит гибель клеток в головном мозге, но с мужчиной такой процесс не произошел. После того, как произошло необъяснимое «воскрешение» белорус теперь не может спать, ему даже тяжело принимать положение лежа. Помимо остановки старения, также выделяется температура тела мужчины, она не может подниматься не выше 34С. Некоторые эксперты считают, что именно этот момент и является причиной вечной молодости.