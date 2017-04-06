Ющенко назвал количество военных конфликтов, между Украиной и Россией

Бывший президент Украины – рассказал в эфире телеканала «ZIK» о военных конфликтах, возникавших, по его мнению, между российским и украинским государством.

Виктор добавил, что нужно правильно выбирать слова, изъясняясь прямо. Бывший украинский лидер заявил, что нынешний конфликт на востоке Украины можно назвать 24-й войной по счету между Россией и Украиной. Также Ющенко добавил о том, что Украине следует разорвать какие-либо отношения с Москвой.

Напомним, украинские власти постоянно обвиняют Москву в том, что она занимается поддержкой ополченцев. При этом Кремль не раз заявлял о том, что Россия не является стороной участвующей в конфликте.