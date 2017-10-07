За непризнанное государство Каталония проголосовали 90,2% избирателей

Правительство непризнанной республики Каталонии посчитало голоса пришедших на референдум избирателей и объявило, что 90,2% голосовавших хотят независимости от Мадрида. Испания отреагировала на случившееся очень негативно: она заморозила результаты проведенного референдума на неизвестный срок.

Государство Каталонию не признала Испания, от которой откалывается огромный кусок территории с хорошо развитой инфраструктурой. Мадрид делает все, чтоб не было никакой Каталонии с собственной властью и экономикой: он заморозил референдум даже несмотря на большое желание каталонцев иметь отдельное государство. Правительство непризнанной республики отмечают: несмотря на крайне низкую явку в 43% пришедшие в своем подавляющем большинстве хотели существования страны. «За» проголосовали 90,2%, «против» – примерно 8%, еще 2% несознательных людей бросали пустые бланки в урну. Испания заявила, что референдум 1 октября был незаконным, законный имеет право проводить только Конституционный суд, и поэтому правительство новой страны во главе с Карлесом Пучдемоном – сепаратисты.

Пока трудно спрогнозировать какие страны мира признают Каталонию отдельной от Испании страной, а кто будет видеть в ней взбунтовавшуюся часть Испании. Владимир Путин посочувствовал Мадриду, но назвал происходящее «внутренними делами» страны. Украина, фактически потерявшая Донбасс по тому же сценарию, относится к Каталонии крайне негативно. Евросоюз боится вооруженного конфликта из-за непризнанной страны в самом сердце Европы.