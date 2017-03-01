Загадка Мэдди Макканн: родители пытаются найти свою дочь уже десять лет

Загадка Мэдди Макканн остается неразгаданной и по сей день. Вот уже десять лет родители пытаются найти свою дочку. Трёхлетняя девочка пропала в 2007-м году, это произошло буквально за неделю до ее дня рождения. Маленькую Мэдди пока еще не нашли, несмотря на крупную международную кампанию по её поиску, целых десять лет ее пытаются найти родители.

В 2007-м году о загадочном исчезновении Мэдди Маккан написало множество международных СМИ. По данному делу были опрошены больше четырехсот свидетелей, лицо этой малышки знают почти во всем мире. Родители девочки еще верят в то, что она жива, но многие, кто хоть как-то проходит по делу, считают, что она погибла или была убита. В данной истории очень мало достоверной информации, в основном, слухи и догадки соседей, знакомых семьи или просто пользователей в социальных сетях.

Ребенок исчез на португальском курорте Прайя-да-Луш. В двадцать два часа по местному времени Кейт – мать девочки, зашла в детскую комнату, где обнаружила, что ее близнецы спокойно спят в своей кровати, а Мэдди пропала. Женщина даже написала целую книгу, посвященную пропавшему ребенку. Полицейские прибыли к дому в двадцать три часа и десять минут по местному времени. Девочка была объявлена в розыск 4 мая 2007-го года.

Было выдвинуто множество разных версий о пропаже ребенка: первая версия – родители сами инсценировали похищение для того, чтобы сохранить свое имя, так как сами убили свою дочь. Вторая версия – Мэдди унес таинственный незнакомец, которого видели очевидцы. Третья версия самая невероятная: маленькую девочку похитили инопланетяне!

К слову, в 2007-м году в тех местах, где пропала малышка Макканн, полиция охотилась за маньяком, убивавшим детей. Самое распространенное мнение – это убийство девочки. Несмотря на различные слухи, родители Макканн верят, что их дочь еще жива.