Запрос «Третья мировая война» стал самым популярным в истории Google

Третья мировая война стала самым обсуждаемым событием в мировом Интернете. Об этом свидетельствует статистика поисковой системы Google. Запросы пользователей на эту тему стали самыми востребованными во всем мире и установили исторический рекорд.

Больше всего запросов на тему мировой войны поступает от англоязычных пользователей. Но в целом информацию о ней ищут на разных континентах и в разных странах. Также в ТОП-3 поисковых запросов поисковика вошли еще две фразы с упоминанием слова «война». Речь идет о запросах «Трамп война» и «Сирия война».

Информационная ситуация стала столь напряженной и тревожной не на ровном месте. Росту общественного интереса к глобальным событиям на планете действительно поспособствовали последние действия американских властей. А именно – война в Сирии и конфликт с Северной Кореей.

Несмотря на то, что именно корейцы уже открыто говорят о готовности дать решительный ответ в случае агрессии американцев, наибольшую обеспокоенность вызывает как раз сирийский конфликт, в частности, недавняя атака США на военную базу в Хомсе.

Западные издания утверждают, что к началу мировой войны может привести одна единственная авантюра Дональда Трампа – если США допустят ошибку и нанесут неточный удар в Сирии, в результате чего погибнут российские военные. В таком случае Россия, скорее всего, будет отвечать американцам. В результате война между двумя сверхдержавами может развернуться в Сирии, в Украине и в Прибалтике.