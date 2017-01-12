Застрявшие в Таиланде туристы из РФ вернулись на Родину

В Таиланде произошло наводнение, в результате чего многие туристы из РФ были заблокированы на курортах и не могли вылететь домой. Об этом передает издание «ТАСС».

По причине проливного ливня было затоплено железнодорожное и автомобильное сообщение, а также в аэропортах отменены рейсы.

«Провели беседу с туроператорами «Корал», «Пегас», их клиенты сегодня смогли вернуться на Родину. Утром в столице РФ приземлился самолет, в котором летели 371 человек. С ними все в порядке. Несмотря на сложную ситуацию, благодаря усилиям туристических операторов и авиакомпании она смогла разрешиться», — рассказала Ирина Тюрина, которая является пресс-секретарем РСТ.

Ранее женщина сообщала, что десятки жителей из России не могут совершить вылет домой из Таиланда, куда они направились для отдыха. Напомним, Таиланд был признан опасным из-за вируса Зика. В стране наблюдается большая вероятность заражения данным вирусом. Сообщается, что в королевстве на сегодняшний день зарегистрировано более 700 случае заражения лихорадкой. В список опасных государств вошли 62 страны. За прошлый год по всеми миру выявлено около 179 тыс случаев заражения. Данный вирус переносят комары, у людей появляется сыпь, суставная и головная боль, считается опасным для беременных.