Заявление Дональда Трампа: в Корею США направило армаду военных

Президент США Дональд Трамп сделал сенсационное заявление о том, что он распорядился о направлении в Корею и ее водное пространство целой армады подводных лодок. По его словам, подводные лодки на много мощней авиации, направленной ранее.

В своем недавнем интервью американскому изданию американский президент Дональд Трамп заявил, что США обладает мощными подводными лодками, арсенал и возможности которых намного сильнее бомбардировщиков. Именно последний вид воздушного транспорта был направлен в воздушное пространство КНДР. Теперь Трамп заявил о том, что он отдал приказ направить в водное пространство полуострова армаду подводных лодок.

На вопрос журналиста о вменяемости лидера КНДР, президент США ответил, что не может утверждать на 100% о здоровье лидера, поскольку ан прямую с ним не знаком.