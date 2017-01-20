Землетрясение и снежная лавина: Спасатели Италии достали 8 постояльцев отеля

На сегодняшнюю минуту из лавины, которая полностью накрыла гостиницу в Италии, спасли 8 человек. Одну из выживших женщин доставили в больницу на вертолете. Об этом передает одно из российских изданий.

В спасательной операции в области Абруццо сегодня рано утром были обнаружены первые выжившие после схода лавины, который произошел в результате неожиданного землетрясения. Среди постоятельцев, которых удалось достать из лавины, 6 взрослых и 2 ребенка. Их нашли под перекрытиями чердака.

Спасатели отмечают, что сейчас налаживается погода, что позволит улучшить операцию. В данном районе наблюдается прекращение снегопада, поднялась температура воздуха, что привело к таянию снежного покрова.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 января. Снежная лавина полностью накрыла гостиницу, в которой находилось до 35 человек. Сложные метеоусловия препятствовали спасателям, которые лишь через пару часов добрались до места происшествия. После начала операций удалось достать из лавины двоих человек. Всего в Италии в этот день произошло четыре землетрясения, их оценили в 5 баллов. Первой жертвой подземных толчков стал 83-летний мужчина, которого достали из под руин в городе Кастель-Кастанья.