Землетрясение в Китае: руководитель российского МЧС В. Пучков направил китайскому министру Хуан Шусяню телеграмму с соболезнованиями и предложением оказать помощь в устранении последствий катастрофы. Напомним, что спасатели РФ имеют огромный опыт в ликвидации последствий землетрясений и других природных катастроф в различных точках земного шара.

Владимир Пучков, руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям, направил срочную телеграмму в адрес своего коллеги из Китая — Хуану Шусяню. В ней Пучков выразил соболезнование всей стране в связи с постигшим ее бедствием и написал, что Россия скорбит вместе с теми китайцами, кто потерял при землетрясении своих близких.

Помимо слов соболезнования, российский министр предложил Поднебесной помощь в виде отряда квалифицированных спасателей, которые могут помочь китайцам ликвидировать последствия землетрясения в регионе Сычуань. Известно, что команда российского МЧС уже участвовала в устранении последствий природных катастроф в разных странах. Напомним, что сильное землетрясение (6,5 баллов) случилось в Китае вчера, в десятом часу вечера по Москве.

По данным китайских СМИ, в провинции Сычуань погибли девятнадцать человек, еще 263 человека получили травмы разной тяжести. Среди погибших были как китайские граждане, так и туристы. Волна землетрясения докатилась даже до Новосибирска, где жители верхних этажей многоэтажек почувствовали незначительные колебания.