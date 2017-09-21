Землетрясение в Мексике: Владимир Путин предложил помощь государству в ликвидации последствий катастрофы

Российский лидер выразил соболезнования насчёт землетрясения в Мексике, обратившись к лидеру пострадавшей страны. Путин предложил помощь со стороны России в спасении людей, оказавшихся под завалами. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Владимира Путина – Дмитрий Песков.

Два дня назад неподалеку от города Мехико (Мексика) было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1 балла. Бедствие прогремело в сотне километров от города, а его эпицентр находился между штатами Пуэбла и Морелос. Природное бедствие унесло жизни более двухсот человек, а также разрушило несколько десятков зданий, под руинами которых, скорее всего, еще остались выжившие люди. Их поисками сейчас занимаются мексиканские службы спасения. Представители власти сообщают, что погибло двадцать детей в результате обрушения школы и еще тридцать вероятно находятся под обломками. Известно, что в результате катастрофы без электричества осталось около четырех миллионов человек.

В связи с этой тяжелой ситуацией Владимир Путин обратился к мексиканскому лидеру, выразив свои соболезнования по поводу множества погибших людей. Также российский лидер предложил помощь в ликвидации последствий бедствия и спасении выживших из-под обломков разрушенных зданий. Отметим, что свои соболезнования также принес генеральный секретарь Организации Объединённых Наций – Антониу Гутерреш. Он заявил, что крайне расстроен произошедшим в Мексике, и выразил слова сочувствия жителям страны, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.