Жена Макрона Брижит продолжает удивлять окружающих невероятной поддержкой своего супруга. Во время выступления Эммануэля Макрона, после оглашения предварительных итогов второго тура президентских выборов, Брижит Макрон нежно поцеловала руку новоизбранного лидера Франции.

После обработки 90% бюллетеней стало известно о победе на президентских гонках во Франции лидера партии «Вперед» Эммануэля Макрона. За этого кандидата проголосовало практически 65% французов. После прошедшего 2—го тура, Макрон выступил с речью, в которой обратился к своим сторонникам, поблагодарив за поддержку.

Речь новоизбранного президента прозвучала на сцене, которая была развернута на Площади Карузель. Здесь его штаб ожидал объявление о результатах прошедшего голосования. Короткая речь Макрона была встречена французами овациями, после нее к лидеру партии «Вперед» присоединилась его супруга. Ее нежный жест до сих пор обсуждают в местных СМИ. Так, Брижит Макрон, которая на 24 года старше своего супруга, поцеловала его руку.

Стоит отметить, что 39—летний Эммануэль Макрон станет самым молодым лидером Франции за всю ее историю.

Напомним, 7 мая во Франции прошел 2-ой тур президентских выборов, по итогам обработанных 90% бюллетеней за Макрона проголосовало 64,84% избирателей, а за его конкурентку Мари Ле Пен – 35,16%. После поражения представитель «Национального фронта» обратилась ко второму кандидату, чтобы поздравить его с победой.