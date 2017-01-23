Жена Трампа Маланья оконфузила Мишель Обаму «таинственным» подарком в голубой коробке

Жена Дональда Трампа Меланья вызвала дискуссии у пользователей социальных сетей после того, как вручила «загадочный» подарок Мишель Обаме. Во время первой встречи действующей и бывшей Первых леди США в день инаугурации Дональда Трампа те обменялись объятиями, после чего Меланья вручила Мишель подарок в голубой коробке. Но экс-Первая леди принимала его с откровенной неприязнью, по крайней мере, так показалось со стороны.

Пользователи Твиттера сразу определили, что в коробке было что-то от популярного бренда Tiffany & Co. Но что именно, неизвестно. Коробка относительно больших размеров. Можно предположить, что в ней может быть платье или другой предмет одежды, аксессуары или рамка для фотографий.

В момент когда, Меланья Трамп вручала этот презент своей «коллеге», Мишель Обама принимала его с выражением лица, не передающим никаких эмоций. Проще говоря – с равнодушием. Более того, когда Мишель все же взяла в руки упаковку, то даже немного растерялась, попытавшись как можно скорее от него избавиться. Несколько секунд она искала, куда бы пристроить презент в голубой коробке, ведь ей предстояло принять участие в небольшой фотосессии для репортеров. В итоге, на помощь поспешил Барак Обама, взявший таинственную коробку, и отнесший ее в здание Белого дома.

Пользователи соц. сетей шутят, что в коробке мог быть потрет Дональда Трампа. Конечно, вероятность этого небольшая. Но примечательным является другой факт – бутик с фирменной продукцией Tiffany & Co располагается в «Башне Трампа».