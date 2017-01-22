Женский марш в Вашингтоне собрал около полумиллиона участников, а всего в мире в протестах участвовали более двух миллионов человек

Вчера, 21 января, в Вашингтоне состоялся Женский марш – так называемый Women’s March. Организаторы и участники акции протеста планировали проведение марша наследующий день после инаугурации Дональда Трампа. Вчерашние протесты в США и по всему миру ознаменовались большим количеством участников.

Акции протеста проходили не только в Вашингтоне, но и в других американских городах, а также в городах по всему миру. В частности, организаторы устроили Женские марши в столицах стран-участниц ЕС, а также в некоторых других странах. Всего, по предварительным подсчетам, в акциях протеста против Дональда Трампа приняли участие не менее двух миллионов человек по всему миру.

Акции были организованы как протест против сексистских высказываний нового президента Соединенных Штатов. В акциях принимали участие многие знаменитые женщины: политики, известные активисты, звезды кино и музыкальной сцены. Примечательно, что в Женском марше принимали участие и мужчины, причем их было достаточно много.

В одном только Вашингтоне на Женский марш пришли около полумиллиона участников, что превзошло все ожидания самих организаторов. Изначально предполагалось, что в акции в столице примут участие не более двухсот тысяч человек.

А в целом по всему миру состоялось около шестисот таких маршей. В американской столице улицы были переполнены протестующими. Общественный транспорт забит до отказа, в особенности метро. К счастью, серьезных происшествий на Женских маршах в Вашингтоне и по всему миру не зафиксировано.