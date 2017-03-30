Жители Одессы были удивлены появлением так называемых "патриотических уголков" в женских консультациях

Теперь все женские консультации в городе Одесса оборудованны специальными агитационными материалами, призванных увеличить патриотичность в данном регионе. Это обстоятельство вызывает неопределенную реакцию у общественности.

Как стало известно представителям СМИ, городская организация произвела закупку специальной украинской символики. Об этом организация сообщила в социальных сетях. Такие необычные действия вызвали весьма неоднозначную реакцию у жителей города.

Украинские издания сообщают, что эта организация передала закупленную символику должностному лицу, занимающегося вопросами по охране материнства и детства по городу Одессы.