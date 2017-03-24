Жители Южной Осетии возможно станут гражданами Российской Федерации

Жители Южной Осетии готовятся к референдуму по присоединению к России. Скорее всего это произойдет после того, как в стране состоятся выборы. Об этом представителям СМИ рассказал спикер парламента — Анатолий Бибилов.

Ни для кого не секрет, жители Южной Осетии давно размышляют над вступлением в состав России. Сейчас этому мешают определенные детали договора с нынешним лидером государства, поэтому проведение голосования возможно только после выборов президента 2017 года.

Об этом представителям СМИ рассказал спикер парламента республики — Анатолий Бибилов. Также он добавил, что он в обязательном порядке обсудит это с коллегами из России, так как это напрямую касается нашей страны. Напомним, что ранее лидер республики подписал указ, согласно которому вхождение в состав РФ произойдет в этом году.