Журналисты назвали точную дату грядущего заседания МВФ, где будет обсуждение передачи нового транша Украине

Представители СМИ сообщили, что следующее заседание МВФ произойдет в начале следующей недели, где будет решен вопрос насчет выделения Украине очередного транша на сумму в 3 миллиарда долларов.

Изменения в обыденный график, по которому обычно проходит заседание МВФ, внесены пока не были. Официально в планах только обсуждение вопросов сложившейся обстановки в Сан-Марино. До этого МФВ перенесло заседание по вопросу о выделении очередного транша для Украины.

Напомним, что программа помощи странам по вопросам экономики, направленна также и на улучшение экономической ситуации в Украине. На данный момент Украина получила финансовую помощь в размере около восьми миллиардов долларов.