Журналисты выяснили, что чемодан с телом гражданки России выбросила в море её мать

Итальянские СМИ сообщают, что чемодан с трупом россиянки в море был выброшен её матерью. Мать умершей россиянки успела ухать из страны до того, как тело её дочери было обнаружено.

Как выяснили итальянские полицейские, гражданка России Екатерина Ликтинова скончалась от анорексии. Следствием было установлено, что девушка неоднократно попадала в больницу из-за проблем со здоровьем. На момент смерти она весила всего 35 килограммов.

После того как девушка умерла, её мать по непонятным причинам оставила труп дома на целую неделю. После чего взяла чемодан, сложила в него свою мертвую дочь и выбросила его в море.