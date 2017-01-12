Актировка Сургут сегодня: младшая школа не учится 12 января в обе смены

Сегодня в Сургуте младшая школа не учится в обе смены, в первую – с 1 по 6 класс, во вторую – 1-4 классы. Таблица низких температур и условий актировок показывает данные для каждого класса, а не только по принципу деления на старшую, младшую, среднюю школы. Антон Осипов – автор проектов www.aktirovki.ru и приложения с днями актировок учел этот факт, создавая метеорологическую станцию на дому.

Парень признался, что ему, во-первых, стало жаль мать – она каждый день морозов звонила в православную гимназию и спрашивала об актированных днях. Во-вторых, ему стало интересно, почему при температуре -26 С то вторые классы ходят в школу, а то никого не пускают, оставляя дома. После парень понял, что все зависит от наличия ветра, метели, пурги, обилия или отсутствия осадков. Здоровый человек при -30 может попасть в сугроб и замерзнуть насмерть, если на улице метель. Погода в Югре настолько сурова и непредсказуема зимой, что завтрашний день можно только спрогнозировать. Завтра, 13 января, актировок не ожидается. Зато в воскресение можно будет погулять на улице.

Осипов признался, что не стал делать скачивание приложение платным: это не для него — разбогатеть в подростковом возрасте и никуда не идти учиться. Изобретение нужно ему для поступления в престижный технический питерский ВУЗ. Антон будет заниматься сетевой безопасностью. Парню можно помочь ста рублями, заплатив по карточке, по веб-мани или по телефону. Посещаемость сайта высока: не надо больше никуда звонить или искать группу в ВК.