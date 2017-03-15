Частные детективы все чаще вынуждены закрывать бизнес, либо создавать альянсы с адвокатами

По данным адвоката-детектива Валерия Вечканова, не менее 30% участников гражданских и уголовных дел привлекают частных детективов для сбора информации. При этом, 80% из них категорически не удовлетворены качеством оказанных услуг. Восстановить реноме частного сыска пытаются адвокаты. Все чаще они предлагают клиентам комплексные услуги — как в сфере адвокатуры, так и частной детективной деятельности.

По статистике, чаще всего к Шерлокам Холмсам обращаются предприниматели или участники бракоразводных процессов — особенно, если семейные конфликты сопровождаются разделом имущества или бизнеса. Частных сыщиков активно привлекают страховые компании для сбора дополнительной информации по делам, связанных с выплатой страхового возмещения для восстановления автомобилей.

При этом, каждый третий клиент детективных агентств после получения необходимой информации обращается к адвокату. Так, например, обманутые супруги, получив отчет частного детектива, спешат инициировать бракоразводные процессы. Однако без помощи адвоката граждане не в состоянии разобраться в юридических тонкостях. Необходимость соблюдения юридических формальностей возникает, например, после установления местонахождения потерявшихся людей. Именно адвокаты помогают восстановить в правах найденных граждан, оформить все необходимые документы, решить спорные имущественные вопрос.

Не удивительно, что в последнее время многие адвокаты стали предлагать своим клиентам не только юридическую защиту, но и услуги по сбору информации и досудебным расследованиям. «Такой комплексный подход оправдывает себя, — отмечает адвокат-детектив Валерий Вечканов. — Например, одним из моих клиентов является крупный банк. Мне была поставлена задача найти должников и вернуть долги — в том числе, за счет обращения взыскания на их имущество. Я нахожу имущество, устанавливаю, когда и на кого оно переписано, предоставляю эту информацию заказчику. А тот уже передает ее тем же судебным приставам. Отрабатываю связи, собираю информацию и, параллельно, запускаю новые судебные разбирательства. В результате приставы уже реализовали часть найденного имущества. Суды вынесли решения в пользу моего клиента по двум новым искам, еще несколько дел находятся на разных стадиях рассмотрения».

Появление услуги нового формата уже привело к переделу рынка услуг частного сыска. Многие частные детективы вынуждены закрывать бизнес, переквалифицироваться в охранников или консультантов по безопасности, либо создавать альянсы с адвокатами.

Симбиоз «адвокат-детектив» весьма эффективен. «Во-первых, такая связка обеспечивает соблюдение всех юридических тонкостей на этапе сбора информации. Впоследствии судам сложно отвертеться от представленных и надлежаще оформленных доказательств. Во-вторых, клиенту не приходится выстраивать доверительные отношения с разными исполнителями, координировать их действия. В-третьих, заказать комплексную услугу можно существенно дешевле, чем нанимать частного детектива и адвоката», — резюмирует адвокат-детектив Валерий Вечканов.

Информация предоставлена: Валерий Вечканов