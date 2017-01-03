Ледовый городок Новосибирск 2017 посвящен страшным морским чудовищам

Каждый год скульптуры в Новосибирском ледовом городке чему-то посвящены. Весь прошлый год новосибирцы и гости города любовались ледяным космосом, а в новом их встретят жуткие морские чудовища. 30 декабря городок торжественно открыли, на время коротких новогодних каникул дворец русалки и ее верноподданных ждет в гости ребят и их родителей на набережную реки Обь.

Журналисты «Вестей» Новосибирска имели возможность побывать во дворце царя морей Посейдона, скатиться с четырех горок, посчитать все ледяные развлечения. Самая крутая и опасная горка называется «Маяк», и ее опробовали в первый же день маленькие дети, не боясь спускаться по ее крутым бортам. Малышня что угодно превратит в горку – даже бортики огромной ледяной ладьи. Администрация городка предусмотрела теплые кафе и пункты обогрева, чтоб никто из посетителей не простудился в «Морских далях» и общение с русалками и Капитаном Джеком Воробьем не закончилось в больнице.

Города изо льда в Сибири стоят долго – до марта, и за это время можно принять в нем участие во всех конкурсах, соревнованиях и мероприятиях. По словам директора ООО «Лед Шоу Парк», в этом году решили порадовать детей героями зарубежных аниме и мультфильмов, а их родителей – героями русских народных сказок вроде Садко. Лед, как и в прошлом году, привезли с озера в области, на все уйдет 1, 500 кубометров льда. Цена всех зимних чудес остается стандартной – 250 рублей со взрослого, взрослым считается ребенок старше семи лет. Работает гибкая система скидок.