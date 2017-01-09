Отмена занятий в школах Челябинска: морозы отменили школьные занятия сразу после каникул

Морозы отменили школьные занятия в Челябинске сразу после каникул, как пишет агентство новостей «Доступ». За окном -29, и это значит, что во вторую смену 1-7 классы не идут в школу. Город не делит ребят на «среднюю», «старшую» и «младшую» школу – в таблицах напротив каждого класса стоят показатели. В первую смену не учились все дети, а учителя занимались рутиной.

Синоптики напоминают: 9-11 января осадков будет мало, а мороз усилится. Самый высокий показатель будет -22, а самый низкий – под -40. Температура колеблется в этих пределах по всему Южному Уралу. Арктический циклон принес в Россию осадки, по всей Европейской России будут наблюдаться «крепкие» и суровые морозы. Так что у детей из Челябинской, Пермской, Свердловской областей – продолжение каникул, но на улицу их никто не выпустит. К обеду, правда, может похолодать до -31, но морозы не должны быть помехой для получения знаний.

Газета «АиФ» по Челябинской области выяснила, как дети будут получать знания дома. В городе работает горячая линия, которая позволяет не звонить в школу, а медики ожидают на третью четверть не столько морозы, сколько массовое поступление больных новым гриппом и ОРВИ. Уроки классные руководители присылают детям по Интернету. До пятницы морозы продержатся, а потом температура не будет колебаться ниже -20.