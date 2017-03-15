Российские адвокаты решили заняться частным сыском - плюсы и минусы

По данным исследования, проведенного адвокатом-детективом Валерием Вечкановым, каждый третий российский адвокат прибегает к нетривиальным способам сбора доказательств – с целью опровержения сфабрикованных следствием улик, розыска свидетелей преступлений или проверки алиби. Тогда как во всем мире для выполнения этой работы принято привлекать частных детективов.

Как показывает анализ судебной практики, частные детективы все чаще привлекаются к ответственности за нарушения закона, допущенные при сборе информации. Примерно в 80% случаев речь идет о незаконном вторжении в личную жизнь или превышении полномочий. Многие заказчики полагают, что если они предъявят суду фото- и видеозаписи, например, тайных поцелуев, то дело будет сразу же решено в его пользу. Однако это опасное заблуждение. При этом судебные решения, в которых зафиксированы нарушения — только видимая часть айсберга. Ведь многие заказчики, потратившие деньги, как правило, не хотят огласки сотрудничества с частным сыщиком.

Несмотря на периодически возникающие вокруг деятельности частных детективов скандалы, в Интернете и СМИ публикуется огромное количество рекламных объявлений об оказании услуг наружного наблюдения, выявлении фактов супружеской неверности, предоставлением «распечаток» СМС, телефонных переговоров и пр. Однако все эти услуги оказываются нелегально. Предоставляющие их лица чаще всего не зарегистрированы как частные детективы, неохотно раскрывают свои фамилии, месторасположение офиса. Отказываются заключать договора и фиксировать обязательства. Как правило, местом встречи с такими «сыщиками» служат кафе. Нередко клиенты перечисляют деньги по указанным реквизитам за предоставление конфиденциальной информации, а затем остаются ни с чем, либо попадают в разработку спецслужб.

Жонглируя словами «наружка», «прослушка», «базы МВД» мошенники легко вводят доверчивых граждан в транс, напрашиваются на встречу в офисы и дома, оценивают состоятельность клиентов, втираются в доверие и пытаются «раскрутить» на круглую сумму. Либо попросту обманывают доверчивых клиентов имитацией бурной деятельности. Недавно в Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) был осужден гражданин, пытавшийся шантажировать свою клиентку. По договору на оказание детективных услуг мошенник взялся установить круг общения и времяпровождение несовершеннолетнего сына заказчицы. Спустя некоторое время злоумышленник заявил, что молодой человек причастен к незаконному обороту наркотиков и может быть задержан в ближайшее время. За «спасение» от тюрьмы сыщик попросил почти полмиллиона рублей и был задержан с поличным при передаче части денег.

В отличии от адвокатуры, лицензирование детективной деятельности является формальным, поэтому есть риск нарваться не только на неподготовленных, но и на психически больных людей, алкоголиков и наркоманов. Стоит заметить, что по российским законам, услуги частной детективной деятельности относятся к предпринимательским. Если физическое лицо незаконно предоставляет услуги сыска — то есть, по сути, занимается предпринимательской деятельностью — то это всего лишь административное правонарушение, за которое устанавливается лишь административная ответственность.

При таком раскладе наем частного детектива создает неоправданно большие юридические и финансовые риски — как для граждан, так и для представляющих их интересы адвокатов. При этом без сбора и анализа различных сведений не обходятся ни гражданские, ни уголовные дела. Избежать проблем с законом при сборе информации позволяет наличие у детектива юридического образования, а в идеале — совмещение сыскной деятельности с работой по адвокатской специальности.

Только адвокат-детектив способен найти изящные способы решения проблем с помощью правовых механизмов, а не оперативно-розыскной деятельности. И, тем самым, сэкономить не только время, нервы, но и деньги заказчика. Например, недавно один из моих клиентов настаивал на организации тотальной слежки за своей женой, чтобы подготовить почву для раздела совместного бизнеса. Я же убедили гражданина не ступать на тонкую грань, а вместо этого дисциплинировать супругу с помощью грамотно составленного брачного контакта, прописав в нем обязательства каждой стороны, и сделав одним из условий его расторжения супружескую измену и использование доходной части бизнеса во вред семейным отношениям.

К слову, при необходимости такой договор может быть использован в качестве легального основания для привлечения частного детектива с целью сбора информации о выполнении супругами взаимных бизнес-обязательств, а не сведений о личной жизни, на которые всегда крайне болезненно реагируют суды.

Информация предоставлена: Валерий Вечканов