Самолет Путина ТУ-214 заменит Ил 96-30, вышедший из строя

Президент России Владимир Путин пользуется самолетами Ту-214 и И96-30 для личных целей. Ил-96 используется чаще – для зарубежных визитов, однако этот борт недавно вышел из строя. На крыле самолета появилась вмятина, обнаружены проблемы со стабилизаторами. Временно Путин будет пользоваться Ту-214, а на ремонт ИЛ-96 был объявлен тендер.

Как заявил пресс-центр Кремля, все самолеты, которые находились при ведомстве СЛО, хоть раз да ломались, но это не мешало Владимиру Владимировичу следовать жесткому графику и никогда не опаздывать на рабочие встречи и совещания. Есть резервный борт – ТУ-214, которому тоже доводилось ломаться. Самолет ТУ-214 даже больше приспособлен для работы в регионах и в стране, для зарубежных перелетов подходят красивые судна Ил-96. Китайцы оценили по достоинству судна российского авиапрома, когда в сентябре прошлого года Владимир Путин прилетел на Ил-96 на встречу G20.

Летом прошлого года СМИ писали, что самолет Ту-214 из авиаотряда В. Путина в самый ответственный момент сломался в Минске. С Форума регионов России и Беларуси он должен был забрать чиновников и прессу, борт развернули и вернули к перрону. Это спасло жизнь участникам форума – самолеты должны приземляться, а в ТУ-214 нашли серьезную техническую неисправность. Резервный борт прождали шесть часов в здании аэропорта «Минск», а ТУ сутки простоял в тупике. Самолету уже 14 лет, предназначен он для перевозки президента и его близкого окружения.