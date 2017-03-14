14 марта состоится анонс смарт часов TAG Heuer

14 марта состоится официальный анонс смарт часов TAG Heuer. Фирменная новинка относится к новому поколению.

Недавно компания опубликовала ответствующий тизер в Твиттере. Ранее исполнительный директор бренда поведал о том, что данный хрономер поступит на рынок в текущем году, а именно во втором квартале. Что касается презентации, ее планировали совершить в конце весны. Необходимо отметить, первая подобная новинка получила название Connected. Они были представлены пару лет назад, для новинки была установлена начальная стоимость 1500 долларов.

Стоит уточнить, поклонники швейцарской компании не удивились новости об анонсе, так как осведомленный источник месяцем ранее сообщил о предстоящих планах торговой марки.

Напомним, новый гаджет Connected Modular является гибридными «умными» часами. Ожидается, что пользователь устройства сможет выполнять переключение между авто и цифровым рабочим режимом. Скорее всего новинка будет использовать операционную систему Android Wear 2.0. Данная платформа также является новинкой, разработчики представили ее начале текущего года.

Интересным моментом является тот факт, несмотря на высокую ценовую политику, часы очень востребованы среди потребителей. За прошлый год компании удалось продать в пару раз больше гаджетов первого поколения, чем планировала марка.